Sei prevenuta | Gregoraci sbotta con la critica tv | lite clamorosa

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 17 febbraio 2024) Scintille a Tv Talk tra Elisabettae la giornalista Grazia Sambruna. Una battuta sulle "pagelle", spesso non lusinghiere, dellatv per la conduzione di Mad in Italy con il duo Gigi & Ross, anche loro in collegamento, si trasforma in un botta e risposta serrato. Nella puntata di sabato 17 febbraio del programma di Rai3, che parla di tv insieme ai suoi protagonisti, la conduttrice calabrese si dice d'accordo con un'affermazione della giornalista che poi ironizza: "Comunque non ti promuovo alla prossima puntata, eh?". La battuta non ha l'effetto sperato conche replica stizzita: "Non fa niente, non mi aspetto nulla, guarda... Vado avanti lo stesso". La conduttrice lamenta che commenti negativi sono arrivati "prima di aver visto la puntata, fa capire che seiancora prima del tempo, ...