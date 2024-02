Sebastian Stan su A Different Man | Il mio personaggio non è una ' bestia' Le parole sono importanti

Sebastian Stan sul trucco prostetico di A Different Man: "Spaventoso scoprire come limita l'interazione umana" L'importanza della rappresentazione Il regista Aaron Schimberg ha invece ricordato: "

(Di sabato 17 febbraio 2024)ha cortesemente ripreso un giornalista che aveva definito il suoin AMan "una", ricordando l'importanza delleche vengono usate., durante la conferenza stampa del film che si è svolta alla Berlinale, ha voluto ricordare a un giornalista l'importanza della scelta dellenel descrivere il suoin AMan. Nel progetto la star ha il ruolo di un aspirante attore con il volto sfigurato che decide di sottoporsi a delle operazioni chirurgiche per iniziare una nuova vita, diventando però ossessionato da un attore con un problema fisico simile, parte affidata ad Adam Pearson, che lo sta interpretando in uno spettacolo ...

