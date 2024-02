Sebastian Stan riprende un giornalista che ha chiamato “bestia” una persona deforme

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 17 febbraio 2024) Durante la conferenza stampa di presentazione di A Different Man, film in concorso al Festival di Berlino, di cui è protagonista,ha ripreso aspramente unper l’utilizzo di linguaggio inappropriato; la pellicola, diretta da Aaron Schimberg, parla di Edward, un uomo gravemente sfigurato con il sogno di diventare attore; grazie a un rivoluzionario intervento di plastica facciale, Edward potrà finalmente perseguire il suo destino, salvo poi restare morbosamente affascinato da un giovane attore, (interpretato da Adam Pearson)a interpretarlo in una pièce teatrale sui primi anni della sua vita. L’anonimo reporter, non madrelingua inglese, ha rivolto ala seguente domanda, come si legge da THR: “Cosa pensi accada al tuoggio dopo la ...