Se vinco si sale | non ci penso | Sinner pronto a tutto | lo sfogo da Rotterdam

So che se vinco si sale ma non ci sto pensando. Il lavoro che ho da fare è ancora tanto se lo merito sarò numero tre altrimenti resto al numero quattro. La cosa più importante è crederci. Vediamo

(Di sabato 17 febbraio 2024) Jannikha messo piede in semifinale agli Atp di. Con il ritiro per infortunio di Raonic di fatto il campione italiano si gioca l'accesso alla finale e dunque l'occasione di prendersi il terzo posto della classifica mondiale. Il coronamento di un momento d'oro perche dopo la vittoria agli Australian Open potrebbe salire sul podio del tennis che conta. E subito dopo il match con Raonic ha commentato così la sua prestazione: "Di sicuro Milos è uno dei giocatori più difficili da affrontare. Giocarci contro è una sfida inusuale. Serve benissimo, io invece ho sbagliato un paio di cose dopo essere andato avanti di un break. Già dai due turni precedenti sto facendo un po' fatica a ritrovarmi in campo e anche oggi credo che nel primo set Raonic abbia giocato meglio di me. Ho cercato di rimanere mentalmente in partita, ...