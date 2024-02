“Se non riconosci questo pagamento bloccalo” L’ultima geniale truffa svuota-conto corrente

Ti riconosci in questa lettura? Credo di capire quello che dici. Negli anni ho cercato di individuare il motivo di questo il motivo di questo distanziamento ma mi sono reso conto che non ce n'era

(Di sabato 17 febbraio 2024) Eccoche arriva direttamente via SMS: si tratta di quella del finto blocco di un. I dettagli. (Notizie.com)Itori online non sanno davvero più che cosa inventarsi pur di avere accesso ai nostri conti correnti, prosciugandoli. Questa volta, però, l’inganno orchestrato, totalmente illegale, è davvero. Ma partiamo dall’inizio di questa storia.Qualche giorno fa alla mia compagna è arrivato un messaggio sul proprio cellulare in cui quella che avrebbe dovuto essere Nexi, ossia un infrastruttura che offre la possibilità di pagare digitalmente, ci chiedeva se avessimo effettivamente fatto noi undi oltre 900 euro. Nello specifico, l’SMS che è stato inviato chiedeva, nel caso in cui non avessimo noi effettuato il ...

Contributi alle donne con almeno un figlio a carico e ai nuclei familiari che hanno da tre bambini in su: Aperti i termini per i contributi a famiglie in difficoltà a Porto Recanati: sostegno economico per donne con figli non riconosciuti e famiglie con almeno 3 figli a carico. Domande entro il 13 marzo s ...

Americhe: presidente Uruguay, chi non riconosce che in Venezuela c'è una dittatura avrà i suoi motivi: Montevideo, 12 feb 21:39 - (Agenzia Nova) - In Venezuela c'è una "dittatura" e chi non vuole riconoscerlo avrà le sue ragioni. Lo ha detto il presidente dell'Uruguay, Luis Lacalle Pou, commentando le ...