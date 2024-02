«Se mi lasci farò del male alla tua famiglia» | i messaggi di Christian Sodano a Desirée Amato prima degli omicidi di Cisterna di Latina

Ho fatto tante cazzate nella mia vita, ma mai farò politica". per non parlare del duo Fedez - Ferragni, esempio fulgido di Ci stupisce il fatto che l'opposizione si lasci accecare da queste

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 17 febbraio 2024) «Se mideltua, tiprovare lo stesso dolore che provo io». Questo scrivevasua fidanzata, che ha ucciso Renéee Nicoletta Zomparelli adiaveva litigato con il fidanzato che martedì ha impugnato la pistola per uccidere sua madre e sua sorella. Lei adesso è distrutta: «Se avessi parlato, se avessi spiegato tutto…». Lui invece «è apparso dissociato, sofferente ma non consapevole di ciò che ha fatto. Racconta tutto come se fosse stato spettatore, non protagonista», dicono i suoi avvocati Lucio Teson e Leonardo Palombi. «Si era tatuato il ...