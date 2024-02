Se il morbo colpisce il cuore della democrazia

È il caso dell' anemia , una condizione diffusa e che colpisce l'obesità, alcuni tumori, il morbo di Crohn. Anemia da carenza di battito del cuore accelerato. La gravità dipende dall'età del

(Di sabato 17 febbraio 2024) Negli scorsi mesi non sono mancati gli appelli a girare pagina sul Covid-19. Appelli che guarda caso provengono normalmente proprio da chi aveva abbracciato con fervore il lockdown e l'utilità (anzi, la necessità) dei vari green-pass. E quando qualcuno osa sollevare il paradossocosa, non manca mai la solita e piccata reazione: «Ma ancora con il Covid? Parliamo d'altro!». Trascurando per questa via che aldilà dell'importanza (anzi, dell'enormità) di quanto accaduto durante gli annipandemia, la scelta di chiudere gli occhi e andare avanti impedisce per costruzione di comprendere il passato, evitando che si ripeta nel futuro. Tutto questo vale ancor di più per un paese come l'Italia, essendo stata la primaoccidentale a chiudere i propri cittadini in casa, e imponendo lo stato di emergenza per due anni. È per ...