Se fossi innocente | le prime immagini di Michele Misseri ad Avetrana

(Di sabato 17 febbraio 2024) Appena lasciato il carcere,rilascia un'intervista-fiume in cui torna ad accusarsi per l'omicidio della nipote Sarah Scazzi

Sarah Scazzi, lo zio Michele: "Ho pregato per lei, l'ho uccisa io": Sarah Scazzi venne uccisa il 26 agosto 2010 ad Avetrana: aveva solamente 14 anni. Lo zio Michele Misseri è ora un uomo libero.

Omicidio Scazzi, Misseri: “Ho pregato per Sarah, l’ho uccisa io”: (Adnkronos) – “Hanno sempre detto che ero innocente: se fossi stato davvero innocente, Sarah sarebbe ancora qui, in mezzo a noi, a sorridere”. Così in un’intervista a ‘Quarto Grado’ su Rete Quattro, M ...

