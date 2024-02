Scotto sul Napoli | “Non c’è gioco | ormai l’annata è questa”

Il giornalista Giovanni Scotto fa il punto sul mercato del Napoli : Mazzarri non sta decidendo le mosse, a fine anno lascerà. Si punta su Samardzic, ... (napolipiu)

Scotto: "Il Napoli non ha gioco e crea pochissimo. L'annata è ormai questa": Giovanni Scotto, giornalista, ha così commentato sui social la prova dei partenopei. "Stavolta non riesce la rimonta: al "Maradona" solito copione contro una squadra sulla carta inferiore. Il Napoli ...

Scotto: "Napoli, pessimismo Champions: ecco quante vittorie servirebbero": Giovanni Scotto ha parlato del momento che vive il Napoli di Mazzarri soffermandosi anche sui numeri dell'allenatore toscano in panchina.

Scotti verso i play in, Hidalgo sente aria di battaglia: Domani si chiude la prima fase, da marzo le sfide che qualificano ai play off. «Serviranno più fisicità e attenzione per 40’» ...