Scossa di TERREMOTO Magnitudo 3 5 a Marradi FI nella regione Toscana | mappa e dettagli

Il sisma delle 12.49 è avvenuto a una profondità di 4,7 km Una scossa di terremoto, di magnitudo 3.5, è stata registrata dall'Ingv alle 12.49 a 5 km da Marradi, comune in provincia di Firenze. Il sisma è avvenuto a una profondità di 4,7 km. "Sono in contatto con

Non si ferma lo sciame sismico in provincia di Parma. Due scosse di Terremoto di magnitudo 2.2 e 2.8 sono state registrate dall’Istituto Nazionale ... (thesocialpost)

Terremoto sull'Appennino tosco-romagnolo, scossa di 3.5 a Marradi: Un terremoto di magnitudo 3.5 è stato avvertito a 5 chilometri a est di Marradi (Firenze) ed è stato registrato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 12:49 a una profondità di 5 ...

Terremoto in Toscana: scossa di magnitudo 3.5 a Marradi: