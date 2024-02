Scossa di TERREMOTO Magnitudo 2 8 a Langhirano PR nella regione Emilia-Romagna | mappa e dettagli

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 si è verificata alle ore 01:23:28 del 17 febbraio 2024 con epicentro localizzato nei pressi di Felino (PR) nella regione Emilia - Romagna . Il sisma si è

Una Nuova scossa di terremoto di magnitudo 3,3 e’ stata registrata a Ricigliano (Salerno) in serata alle 20 e 32. Il sisma e’ stato localizzato ... (ildenaro)

Una nuova scossa di Terremoto di magnitudo 3,3 è stata registrata a Ricigliano (Salerno) in serata alle 20 e 32. Il sisma è stato localizzato dalla ... (feedpress.me)

Non si ferma lo sciame sismico in provincia di Parma. Due scosse di Terremoto di magnitudo 2.2 e 2.8 sono state registrate dall’Istituto Nazionale ... (thesocialpost)

Terremoto: lieve scossa al largo del Gargano Magnitudo 2,2 registrata alle 4,59: Il sisma è stato rilevato alle 4,59. Epicentro nel mare Adriatico, il mare pugliese, a sedici chilometri da Rodi Garganico. Magnitudo 2,2. (immagine: tratta da ingv.it) ...

Terremoto in provincia di Parma, in Emilia Romagna, a Langhirano. Magnitudo 2.8. Ecco qui i dettagli: Il 17 Febbraio 2024 ore 07:06 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 e profondità 22.9 km a Langhirano (PR). Leggi qui per approfondire. Secondo la scala Richter, un evento sismic ...

Terzo terremoto in poche settimane nel cratere del 1980, sale l’ansia: Il terreno nel cratere salernitano continua a tremare, gettando le comunità locali nell'ansia e nell'incertezza. Una nuova scossa, con epicentro a ...