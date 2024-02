Scontro Calenda-Salvini su Alexei Navalny | la Lega annuncia querela Il silenzio sui social dopo la morte del dissidente russo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 17 febbraio 2024) Suidi Matteonessuna traccia di post sul caso, ilmorto ieri – venerdì 16 febbraio – ufficialmente a causa di una emboliauna passeggiata nei pressi della prigione nell’Articodov’era stato trasferito poche settimane fa. Eppure, per la portavoce dell’oppositore di Putin, che ha sollevato dubbi sulle cause del decesso,sarebbe stato «assassinato». Ipotesi, questa, avanzata anche dal giornalista investigativo di Bellingcat Christo Grozev secondo il quale ildi Mosca sarebbe stato avvelenato, come già era accaduto nel 2020. Fatto sta che il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, oltre al comunicato di ieri del suo partito dove chiede «di fare piena luce ...