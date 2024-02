Scontrini | fatture e rate del mutuo | ecco per quanto bisogna conservarli

Rialzi che vanno a sommarsi all'aumento di mutui, rate dei in arrivo anche la "sanatoria scontrini" per chi, nell'ambito di un' abbia commesso irregolarità nell'emissione di scontrini o fatture

(Di sabato 17 febbraio 2024) Ledel telefono devono essere tenute per cinque anni. Stesso lasso di tempo per ledel

Scontrini, quanto tempo bisogna conservarli (per evitare brutte sorprese): 5 anni per multe e bollette, 7 per il 730: Mai buttare le ricevute delle multe e delle bollette pagate prima di cinque anni dalla data di versamento del dovuto. Va conservata per almeno 7 anni la documentazione presentata al fisco per ...

Aiuti a chi adotta cani o gatti randagi: Il Comune di Civitanova ha stanziato risorse per combattere il randagismo e promuovere l'adozione di cani e gatti. Sono previsti incentivi finanziari per l'adozione di animali randagi, la sterilizzazi ...

Il conto delle visite mediche arriva al fisco: L’Agenzia delle entrate si prende anche i dati delle operazioni sanitarie trasmesse al Sistema tessera sanitaria. Saranno utilizzati per fare controlli incrociati su medici, farmacisti e contribuenti, ...