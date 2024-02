Sci di fondo | Coppa del Mondo 2024 | sei azzurri superano le qualificazioni della sprint tl di Minneapolis

(Di sabato 17 febbraio 2024) Seisu settelein tecnica libera che apre la due giorni di gare al Theodore Wirth Park di(USA), sede dell’undicesima tappadel2023-di sci di: poker azzurro al maschile con Federico Pellegrino 2°, Elia Barp 10°, Simone Daprà 11° e Michael Hellweger 12°, mentre tra le donne passano ai quarti Nicole Monsorno, 18ma, e Caterina Ganz, 30ma, mentre non ce la fa Francesca Franchi, 56ma. Nellefemminili domina la svedese Jonna Sundling, che copre gli 1.5 km di gara in 3’10?17, chiudendo davanti alla statunitense Jessie Diggins, leaderclassifica generale, seconda a ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.46 Caterina Ganz, Francesca Franchi e soprattutto Nicole Monsorno sono le carte italiane in questa ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00 CLASSIFICA QUALIFICAZIONE MASCHILE: 1. Johannes Hoesflot Klaebo NOR 2’50?312. Federico Pellegrino ... (oasport)

Pensionato morto a Verrayes, la Procura indaga per omicidio - Aostasera: ... vedi nel volontariato " ad esempio come cuoco - per il locale sci club. D'altro canto, il mancato ... Passare inosservati, in un contesto del genere (tanto più che è servito da una strada a fondo cieco, ...

Sci, Hintermann vince la discesa a Kvitfjell. Bosca 14° e miglior italiano: L'elvetico ha interpretato al meglio il fondo ghiacchiato di Kvitfjell - complice la neve fresca degli ultimi giorni - battendo di soli 8 centesimi l'austriaco Kriechmayr . Completa il podio il ...

Skiman di eccezione per Lisa Vittozzi: è il campione olimpico Giorgio Di Centa: Dopo il ritiro dall'attività agonistica, il carnico due volte medaglia d'oro di sci di fondo ai Giochi invernali di Torino 2006, da alcuni anni prepara gli sci stretti al team azzurro del biathlon ...

Sci alpino, Hintermann vince a Kvitfjell: Bosca miglior azzurro, quattro italiani alle finali: Hintermann vince per la seconda volta a Kvitfjell. Bosca 14/o. Quattro azzurri alle finali di Coppa del Mondo 2024 ...

Sci, Hintermann vince la discesa a Kvitfjell. Bosca 14° e miglior italiano: Da Kvitfjell a Kvitfjell. Due anni dopo il trionfo sulle nevi norvegesi, Niels Hintermann torna a vincere in Coppa del Mondo e lo fa ancora una volta in discesa libera sulla Olympiabakken. L'elvetico ...