Sci | CdM | Bassino vince discesa Crans Montana | seconda Brignone**

A completare la grande giornata dell'Italia dello sci femminile a 1 BASSINO Marta ITA 1:26.84 2 BRIGNONE Federica ITA +0.54 3 GUT -9 GAUCHE Laura FRA +1.80 10 STUHEC Ilka SLO +1.85 Calendario CdM

(Di sabato 17 febbraio 2024), 17 feb. (Adnkronos) – Successo azzurro nellalibera di Coppa del Mondo a. La vittoria va a Martacon il tempo di 1.26.84, davanti alla compagna Federica Brignone, staccata di 54 centesimi. Al terzo posto la leader della classifica generale di Coppa del Mondo, la svizzera Lara Gut-Behrami. Ottimo quinto posto di Laura Pirovano, mentre è undicesima Tersa Runggaldier. Per Martaè il primo successo inlibera e si tratta della doppietta numero 19 per lo sci alpino femminile italiano: l?ultima della serie aveva preso forma su questa stessa pista nel febbraio 2023 con Sofia Goggia ad imporsi sulla stessa Brignone. L'articolo CalcioWeb.

Sci, la FIS annuncia: "Crans Montana potrebbe perdere i Mondiali 2027": La stazione svizzera di Crans Montana, scelta nel maggio 2022 per ospitare i campionati mondiali di sci alpino nel 2027, potrebbe perdere l'organizzazione per non aver fornito le garanzie finanziarie ...