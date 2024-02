Per Bassino è la settima vittoria in carriera in Coppa del Mondo , la prima dal gigante al Sestriere a dicembre 2022. Non solo Marta, però, a impreziosire il sabato azzurro a Cran Montana ci ha

Sci, Bassino vince libera Crans Montana (Di sabato 17 febbraio 2024) 11.50 Giornata da incorniciare per la 'valanga rosa' a Crans Montana. Marta Bassino vince la libera (primo successo in Coppa del Mondo in questa specialità, dopo sei in superG) davanti a Federica Brignone. Completa il podio l'elvetica Lara Gut, quarta la sorpresa Elvedina Muzaferija (BosniaErzegovina),quinta Laura Pirovano (che accarezza a lungo il sogno del podio). Giornata di grazia per la Bassino, perfetta lungo tutta la discesa. Margine netto sia sulla Brignone (0"54), sia sulla Gut (1'11"). Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai (Di sabato 17 febbraio 2024) 11.50 Giornata da incorniciare per la 'valanga rosa' a. Martala(primo successo in Coppa del Mondo in questa specialità, dopo sei in superG) davanti a Federica Brignone. Completa il podio l'elvetica Lara Gut, quarta la sorpresa Elvedina Muzaferija (BosniaErzegovina),quinta Laura Pirovano (che accarezza a lungo il sogno del podio). Giornata di grazia per la, perfetta lungo tutta la discesa. Margine netto sia sulla Brignone (0"54), sia sulla Gut (1'11").

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Sci, doppietta azzurra a Crans Montana: vince Bassino su Brignone: Roma, 17 feb. (askanews) – Marta Bassino ha conquistato il primo successo stagionale nella seconda discesa di Crans Montana di Coppa del mondo di sci. La 27enne di Borgo San Dalmazzo, dopo aver sfiora ... Sci:doppietta azzurra a Crans, vince Bassino, 2/a Brignone: Ha vinto - settimo successo in carriera e primo in questa disciplina - la piemontese Marta Bassino, 2/a Federica Brignone. Solo terza invece la svizzera Lara Gut- Behrami, vincitrice della libera di ... Marta Bassino prima, Federica Brignone seconda: trionfo azzurro nella discesa di Crans Montana: È doppio trionfo azzurro sulla pista di Mont Lachaux. Nella discesa della Coppa del Mondo a Crans Montana, Marta Bassino e Federica Brignone sono arrivare prima e seconda, davanti alla svizzera Lara ...

Video di Tendenza