(Di sabato 17 febbraio 2024) L’Italia gioisce per il risultato della seconda discesa liberadi, in Svizzera,quale Martaha vinto con 0?54 su Federica, confezionando così quella che è la 19ma doppietta italiana in campoin Coppa del Mondo di sci(sono incluse nel conteggio anche 4 triplette). E’ la quarta circostanza in cuicompletano l’uno-due: è la terza volta che le due arrivano al traguardo in quest’ordine, dopo i giganti di Killington 2019 e Soelden 2020, mentre si sono scambiate i piazzamenti in occasione del gigante di Meribel 2022. In due occasioni, inoltre, le due sono salite sul podio nelle triplette griffate dall’Italia: secondae ...

Theresa Runggaldier ha chiuso all'undicesimo posto la discesa libera di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino

Marta Bassino ha vinto la discesa libera di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La fuoriclasse piemontese

Sara Thaler ha fatto il proprio debutto nella Coppa del Mondo di sci alpino in occasione del fine settimana di Crans Montana

Sci alpino, Teresa Runggaldier: "Ho visto in tv Bassino e Brignone e ho provate a fare del mio meglio": L'azzurra Teresa Runggaldier, scesa in pista col pettorale numero 26, ha centrato l'11° posto nella seconda discesa libera femminile della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino andata in scena a Crans Montana

Sci alpino, tutte le doppiette dell'Italia femminile nella storia. Bassino-Brignone in trionfo a Crans Montana: L'Italia gioisce per il risultato della seconda discesa libera femminile di Crans Montana, in Svizzera, nella quale Marta Bassino ha vinto con 0"54 su Federica Brignone, confezionando così quella che è la 19ma doppietta italiana in campo femminile in Coppa del Mondo di sci

Marta Bassino ha vinto la discesa libera, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, di Crans Montana in Svizzera. Al secondo posto l'altra azzurra Federica Brignone. Per Marta Bassino, 27 anni