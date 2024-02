Sci alpino | Teresa Runggaldier continua a crescere! Sfiora la top-10 | metà gara da podio a Crans Montana!

Coppa del Mondo Sci Alpino 2023 - 24 Crans Montana (Svizzera) 17 febbraio 2024 DISCESA la grande giornata dell'Italia dello sci 11° posto, di Teresa Runggaldier. Ordine d'arrivo Discesa libera bis

(Di sabato 17 febbraio 2024) Theresaha chiuso all’undicesimo posto la discesa libera diMontana, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci. L’azzurra ha tagliato il traguardo con un ritardo di 1.86 da Marta Bassino e si è fermata a un solo centesimo dalla top-10, chiusa dalla slovena Ilka Stuhec (a 1.85 dalla vincitrice). Si tratta di una prestazione particolarmente interessante confezionata dalla nostra portacolori, capace di inserirsi nelle posizioni alte scendendo con un pettorale alto (numero 26). Perera pienamente in lizza per ilsu cui sono salite Bassino, Federica Brignone e la padrona di casa Lara Gut-Behrami (terza a 1.11 dalla piemontese). Si tratta del miglior piazzamento in carriera per la 24enne nel massimo circuito internazionale itinerante. Prima ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Discesa MASCHILE DI KVITFJELL DALLE 12.00 11.47 Le buone notizie arrivano anche ... (oasport)

Marta Bassino ha vinto la discesa libera di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino . L’azzurra ha trionfato sulla ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Discesa FEMMINILE DI CRANS MONTANA DALLE 10.30 I PETTORALI DI PARTENZA 11.59 Stefan ... (oasport)

Federica Brignone ha conquistato un bel secondo posto nella discesa libera di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Discesa FEMMINILE DI CRANS MONTANA DALLE 10.30 I PETTORALI DI PARTENZA 12.22 Partito ... (oasport)

L’azzurra Teresa Runggaldier , scesa in pista col pettorale numero 26, ha centrato l’11° posto nella seconda discesa libera femminile della Coppa del ... ()

Sci alpino, Teresa Runggaldier: “Ho visto in tv Bassino e Brignone e ho provate a fare del mio meglio”: L'azzurra Teresa Runggaldier, scesa in pista col pettorale numero 26, ha centrato l'11° posto nella seconda discesa libera femminile della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino andata in scena a Cra ...

Sci alpino, Marta Bassino: “Non mi aspettavo di vincere in discesa, ho lavorato per essere scorrevole”: Marta Bassino ha vinto la discesa libera di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L'azzurra ha trionfato sulla pista svizzera, precedendo all'arrivo Federica Brig ...

Bassino e Brignone da capogiro, fantastica doppietta Italia in discesa e Pirovano 5ª! Gut-Behrami ancora sul podio: SCI ALPINO - Senza Goggia, le azzurre danno comunque una dimostrazione di forza e dominano la discesa-bis di Crans Montana: primo successo in questa specialità per un’indomabile Bassino, doppietta ...