(Di sabato 17 febbraio 2024) Domenica 18 febbraio (ore 12.00) andrà in scena ilmaschile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-di sci. Si conclude il fine settimana in Norvegia dedicato alle discipline veloci e si preannuncia grande spettacolo dopo la discesa libera di sabato, gli atleti si fronteggeranno a viso aperto per i piazzamenti di lusso sul podio scandinavo. Il grande favorito della vigilia è lo svizzero Marco Odermett. L’Italia cercherà il risultato di lusso con Dominik Paris, Guglielmo Bosca, Mattia Casse dopo aver mancato la top-10 in discesa. Di seguito il calendario completo, ildettagliato, l’d’inizio, il palinsesto tv e, idi partenza e ladel...

Sci alpino: allo Sc Crammont MB e allo Sc Val d' Ayas il trofeo Gioia Pura a Pila: Più di 320 concorrenti al cancelletto di partenza e in gara #1, piede veloce, a imporsi sono stati Carlotta Nex e Vittorio Pene Vidari, con la classifica per società che sorride allo Sc Crammont MB, ...

Sci alpino Crans Montana, Bassino e Brignone doppietta azzurra: Goggia esulta sui social e cancella le polemiche: Forse pago troppo in alto ma sono stata sugli sci e ho spinto senza fare "cappelle" . Finalmente una manche come so sciare, Marta ha fatto una gara perfetta e ha sciato benissimo. Sono contenta per ...

Sci alpino, startlist superG Kvitfjell 2024: orario, tv, programma, streaming, pettorali degli italiani: Domenica 18 febbraio (ore 12.00) andrà in scena il superG maschile di Kvitfjell, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Si conclude il fine settimana in Norvegia dedicato alle di ...

Sci, doppietta azzurra a Crans Montana: Bassino vince la libera: (LaPresse) Doppietta azzurra a Crans Montana. Marta Bassino ha vinto la discesa libera valida per la Coppa del Mondo di sci alpino che si è ...

Sci alpino, festa italiana a Crans Montana: prima Marta Bassino, seconda Federica Brignone: Sci alpino, festa italiana a Crans Montana: prima Marta Bassino, seconda Federica Brignone. Completa la giornata di gloria il quinto posto di Laura Pirovano.