valevole per la Coppa del Mondo 2023 - 2024 di sci alpino femminile. La classifica dopo le prime 22: 1) Marta Bassino (Italia) 1'2684 2) Federica Brignone (Italia) +0.54 3) Lara Gut - Behrami (

(Di sabato 17 febbraio 2024)ha vinto lalibera di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci. L’azzurra ha trionfato sulla pista svizzera, precedendo all’arrivo Federica Brignone e la svizzera Lara Gut-Behrami. La fuoriclasse piemontese ha conquistato il primo successo stagionale e tra l’altro si è imposta per la prima volta in questa specialità: i suoi sei sigilli precedenti erano arrivati tutti in gigante. La Campionessa del Mondo di superG si è lasciata alle spalle una complicata prima parte di stagione ed è riuscita a salire sul gradino più alto del podio in una prova del massimo circuito internazionale itinerante dopo quasi quattordici mesi. La nostra portacolori era apparsa in grande crescita nelle ultime uscite e oggi ha messo la propria firma in maniera perentoria nella velocità pura, ...

Sci alpino, Marta Bassino: “Non mi aspettavo di vincere in discesa, ho lavorato per essere scorrevole”: Marta Bassino ha vinto la discesa libera di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L'azzurra ha trionfato sulla pista svizzera, precedendo all'arrivo Federica Brig ...

Bassino e Brignone da capogiro, fantastica doppietta Italia in discesa e Pirovano 5ª! Gut-Behrami ancora sul podio: SCI ALPINO - Senza Goggia, le azzurre danno comunque una dimostrazione di forza e dominano la discesa-bis di Crans Montana: primo successo in questa specialità per un’indomabile Bassino, doppietta ...

LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2024 in DIRETTA: Bassino e Brignone prima e seconda, lezione di sci al mondo!: La startlist della seconda discesa di Crans-Montana, in programma dalle ore 10.30 di sabato: la ticinese è nella condizione ideale per firmare la doppietta, le azzurre ci provano per il podio (a ripos ...