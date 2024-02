La vittoria va a Marta Bassino con il tempo di 1'26'84, davanti in discesa libera e si tratta della doppietta numero 19 per lo sci libera e si tratta della doppietta numero 19 per lo sci alpino

Sci alpino, Marta Bassino ha vinto in 4 specialità: nessuna italiana ci era riuscita! E la scorrevolezza… (Di sabato 17 febbraio 2024) Marta Bassino ha vinto la discesa libera di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. La fuoriclasse piemontese si è imposta sulla pista svizzera, riuscendo a precedere Federica Brignone e la padrona di casa Lara Gut-Behrami. Si tratta di un risultato davvero di lusso per la quasi 28enne (spegnerà le candeline il prossimo 27 febbraio), che è tornata a ruggire dopo una prima parte di stagione particolarmente difficile e avara di grandi risultati considerando l’enorme talento dell’azzurra. Marta Bassino ha conquistato il settimo successo nel massimo circuito internazionale itinerante, il primo in assoluto in questa specialità. I sei precedenti erano tutti arrivati in gigante, l’ultimo il 10 dicembre 2022 a Sestriere. La serie si era ... Leggi tutta la notizia su oasport (Di sabato 17 febbraio 2024)hala discesa libera di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci. La fuoriclasse piemontese si è imposta sulla pista svizzera, riuscendo a precedere Federica Brignone e la padrona di casa Lara Gut-Behrami. Si tratta di un risultato davvero di lusso per la quasi 28enne (spegnerà le candeline il prossimo 27 febbraio), che è tornata a ruggire dopo una prima parte di stagione particolarmente difficile e avara di grandi risultati considerando l’enorme talento dell’azzurra.ha conquistato il settimo successo nel massimo circuito internazionale itinerante, il primo in assoluto in questa. I sei precedenti erano tutti arrivati in gigante, l’ultimo il 10 dicembre 2022 a Sestriere. La serie si era ...

