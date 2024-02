Sci alpino | i qualificati per le finali di Coppa del Mondo in discesa | Bosca stacca l’ultimo pass

(Di sabato 17 febbraio 2024) Lamaschile di Kvitfjell, valida per ladel2023-2024 di sci, è stata l’ultima prima di quella delledi Saalbach, riservata ai primi 25 della classifica di specialità, al vincitore dei Mondiali junior ed a tutti gli atleti che, pur non essendo nei 25 di specialità, hanno comunque superato i 500 punti nella graduatoria generale. Con un elenco in divenire percaso, con la conclusione della gara odierna abbiamo i nomi deiattraverso la classifica di specialità: per l’Italia saranno al via dell’ultimadella stagione ben quattro atleti. Si tratta di Dominik Paris, terzo, Florian Schieder undicesimo, Mattia Casse, dodicesimo, e Guglielmo, venticinquesimo. Classifica ...

Sci alpino, Paris: “Perso l’equilibrio”. Bosca: “Ho saltato troppo”. Schieder: “Sono deragliato”: Nessun italiano nella top-10 della discesa libera di Kvitfjell, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Il migliore azzurro al traguardo è stato Guglielmo Bosca, 14mo con un ritar ...

Sci, Discesa Kviftjell: Hintermann beffa tutti in una gara pazza con distacchi minimi. Italiani indietro: Forse ti può interessare Sci alpino slalom gigante Bansko, Odermatt sa solo vincere: 6 su 6 in stagione. Della Vite in top ten Vince sempre Marco Odermatt: a Bansko con un gran finale di seconda ...

Un nuovo giovane per l’Italia di sci alpino Chi è Gregorio Bernardi, in Coppa del Mondo a 20 anni: Gregorio Bernardi ha fatto il proprio debutto nella Coppa del Mondo di sci alpino. Il giovane italiano ha abbracciato il massimo circuito internazionale itinerante in occasione della discesa libera di ...