Sci alpino | Federica Brignone | “Non ho buttato la gara Bassino perfetta | a gennaio ho sofferto di testa”

(Di sabato 17 febbraio 2024)ha conquistato un bel secondo posto nella discesa libera di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci. L’azzurra ha chiuso alle spalle di Marta, accusando un ritardo di 54 centesimi nei confronti della compagna di squadra. La fuoriclasse valdostana ha preceduto la svizzera Lara Gut-Behrami, ormai lanciata verso la Sfera di Cristallo generale. Si tratta di un risultato importante per la nostra portacolori, che ha attraversato un mese dimolto complicato e che sull’amata pista in terra elvetica è riuscita a tornare in auge.ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Almeno oggi non hola, ho fatto quello che potevo fare, ...

