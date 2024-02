Sci alpino | chi è Sara Thaler | la nuova velocista che ha debuttato in Coppa del Mondo

è dedicato a chi desidera vivere una vacanza rilassante tra soli strategica del Post Hotel riguarda anche gli appassionati di sci :Family Mountain Chalets vanta il titolo di primo villaggio alpino

(Di sabato 17 febbraio 2024)ha fatto il proprio debutto nelladeldi sciin occasione del fine settimana di Crans Montana. L’azzurra ha completato le due discese libere andate in scena sul pendio svizzero, raccogliendo un 39mo e un 37mo posto (oggi è scesa con il pettorale numero 38). La nostra portacolori è rimasta fuori dalla zona punti, ma sono arrivati segnali confortanti. La classe 2004 (spegnerà venti candeline il prossimo 27 maggio) è originaria della Val Gardena ed è una carabiniera. Il cognome è ben noto agli appassionati di sci, ma non è la figlia del 45enne Patrick, ottimo slalomista salito sul terzo gradino del podio indelin tre occasioni.sta ...

L'azzurra Teresa Runggaldier , scesa in pista col pettorale numero 26, ha centrato l'11° posto nella seconda discesa libera femminile della Coppa del ... (oasport)

L’azzurra Teresa Runggaldier , scesa in pista col pettorale numero 26, ha centrato l’11° posto nella seconda discesa libera femminile della Coppa del ... (oasport)

Theresa Runggaldier ha chiuso all’undicesimo posto la discesa libera di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino . ... (oasport)

Nona ... (oasport)

Marta Bassino ha vinto la discesa libera di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino . La fuoriclasse piemontese si ... (oasport)

13.12 ... (oasport)

VALANGA ROSA A CRANS MONTANA: Marta Bassino ha vinto la discesa libera, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, di Crans Montana in Svizzera. Al secondo posto l’altra azzurra Federica Brignone. Per Marta Bassino, 27 anni, si ...

Bassino e Brignone da capogiro, fantastica doppietta Italia in discesa e Pirovano 5ª! Gut-Behrami ancora sul podio: SCI ALPINO - Senza Goggia, le azzurre danno comunque una dimostrazione di forza e dominano la discesa-bis di Crans Montana: primo successo in questa specialità per un’indomabile Bassino, doppietta ...

Sci alpino, Teresa Runggaldier: “Ho visto in tv Bassino e Brignone e ho provate a fare del mio meglio”: L'azzurra Teresa Runggaldier, scesa in pista col pettorale numero 26, ha centrato l'11° posto nella seconda discesa libera femminile della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino andata in scena a Cra ...