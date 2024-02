Schianto sulla Montalese | muore dopo tre giorni di agonia Chi era la vittima

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 febbraio 2024) Pistoia, 17 febbraio 2024 – Non ce l’ha fatta . Non è sopravvissuta ai gravissimi traumi riportati in seguito al pauroso impatto di martedì mattina,via. Valeria Brachi, nata il 5 settembre del 1949 a Prato, è morta all’alba di ieri all’ospedale San Jacopo dove era stata ricoverata in condizioni che erano apparse subito disperate. Ed è vasto il cordoglio che accompagna la notizia della sua morte in città. Perchè Valeria era una donna molto conosciuta e apprezzata per il suo valore. Abitava in un appartamentovia Fiorentina, alle porte della città, tra l’Arca e il Fagiolo. Cinque anni fa aveva perso il marito, Stefano Biagioni, commerciante, e da allora si era ancor più dedicata alle sue figlie, Giulia e Stefania, e all’amatissimo nipotino. Ma Valeria, come ci hanno raccontato i suoi amici, non aveva mai pensato a ...