Scherma Bonechi ad un passo dal titolo regionale La ‘lama’ cussina è medaglia d’argento

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) Un’ottima Camillasi ferma a una stoccata dalassoluto di fioretto femminile, cedendo 15-14 alla Staino di Agliana. L’atleta del Cus Estra aveva condotto l’incontro nella sua prima parte, poi un paio d’incertezze hanno ribaltato il risultato finale che rimane di valore con la conquista dell’argento. Seguono in classifica Giorgia Putti, sesta, e Francesca Telese, settima. In ambito maschile Lorenzo Marrelli e Matteo Danero sono nono e decimo nella classifica definitiva. Nella sciabola femminile Caterina Scarselli giunge sesta mentre a Pisa erano impegnati gli under14 nella prima prova del Trofeo nazionale del Granducato, nella categoria maschietti/giovanissimi: tabellone da 32 per Tommaso Gentilini 28° e da 64 per Alessandro Castagnini 34° e Lorenzo Tansini 35° . Nelle bambine/giovanissime bella prova di Livia ...