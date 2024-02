Sarebbe utile una circolare del Ministero della Sanità

Confermare il recente trend positivo sarebbe un ottimo viatico 'Graves ha preso una botta la scorsa settimana e sente ancora Il senegalese potrebbe rivelarsi molto utile a centrocampo, in fase di

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 17 febbraio 2024) Ilfarebbe cosase emettesse subito unain cui raccomanda a tutti i cittadini italiani contrari alle armi all’Ucraina, nonché già quasi convinti che l’oppositore di Putin trovato morto ieri in una prigione dell’estremo nordRussia, vale a dire Aleksej Navalny, sia morto per embolia, ma più probabilmente per un colpo di calore artico, di affrettarsi a curare l’encefalo presso l’urologo più vicino.