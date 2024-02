Sardegna | Pd registra richiesta Conte per chiusura campagna insieme

In Sardegna migliora il saldo delle imprese ma non il tasso di natalità: Per poter dare uno sguardo d'insieme alla situazione delle imprese in Sardegna sono da considerare diversi indicatori ...

In Sardegna cresce il numero delle imprese: Il saldo, tra nuove attività e chiusure, è positivo di 1,563 aziende. Un dato che colloca l’isola davanti a regioni come il Piemonte e l’Emilia Romagna ...

Procura di Tempio, serve affrontare la carenza d'organico: E rafforzare il dispositivo di polizia in vista dell'estate. In settimana vertice con il Procuratore generale Patronaggio ...