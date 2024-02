Sardegna | Conte | ' tra la gente per dare futuro a cittadini abbandonati a loro destino'

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "Le persone non vogliono più fare 150 km per una visita pediatrica o aspettare 500 giorni per un esame radiologico. Oggi ... (liberoquotidiano)

L’ alleanza guidata da M5s e Pd in Sardegna “è un esperimento che ha portato a costruire un progetto serio delle forze progressiste e civiche che ... (ilfattoquotidiano)

Sardegna: Pd registra richiesta Conte per chiusura campagna insieme: Roma, 17 feb. " "Abbiamo registrato la richiesta di Conte". Così al Nazareno si risponde sulla richiesta fatta da Giuseppe Conte dalla Sardegna di chiudere la campagna elettorale insieme alla segretaria Elly Schlein.

Sardegna, Conte: non riesco mai a incrociare Truzzu, ma esiste: Roma, 17 feb. (askanews) – “In questi giorni sto girando tanto la Sardegna ma non riesco mai a incrociare Truzzu. Ma dove sta Esiste È un ologramma…è sparito da Cagliari perché dicono che non tira b ...

Regionali: Conte chiude a Cagliari, 'Todde capace e onesta': "Vi stanno cancellando sotto gli occhi i presidi scolastici e sanitari, ma come può una terra come questa, ricca di risorse naturali e culturali, risorgere senza un presidio sanitario, senza un presid ...