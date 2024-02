Sardegna | 72enne ha un malore e cade nel camino | muore tra le fiamme

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 17 febbraio 2024) Pubblicato il 17 Febbraio, 2024 Il pensionato avrebbe perso i sensi e sarebbe caduto tra leche non gli hanno lasciato scampo. Salvatore Cumpostu, pensionato di 72 anni, è stato trovato morto nella sua casa di campagna a Bitti, all’interno del caminetto della sua abitazione. L’uomo – probabilmente in seguito ad un– avrebbe perso i sensi e sarebbe caduto sulleche gli hanno devastato il corpo. Nonostante i soccorsi immediati, nulla è stato potuto fare per salvargli la vita. Troppo gravi le ustioni su tutto il corpo. Il, immediatamente trasportato all’ospedale San Francesco di Nuoro, nelle ore successive è stato trasferito a Sassari, dove il medico legale effettuerà l’autopsia che meglio ricostruirà la dinamica del tragico incidente.