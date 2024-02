Alla Confraternità di Sant'Anna il prossimo 19 febbraio inizieranno le iscrizioni per partecipare alla Sacra Rappresentazione della Passione del Signore Gesù. Le iscrizioni si riceveranno presso la segreteria della Confraternita sita in Via XIX

Santo del 17 febbraio: Santi Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi di Maria. Promotori di moltissime vocazioni (Di sabato 17 febbraio 2024) Si ricordano i Santi Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi di Maria, tante le vocazioni sul loro esempio dalla chiara impronta Mariana. Era il XIII secolo quando la città di Firenze era scenario di lotte fratricide. Esattamente nel 1233 Sette uomini che svolgevano l’attività di mercanti si unirono a fondare un Ordine che si diffuse e ... L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi tutta la notizia su lalucedimaria (Di sabato 17 febbraio 2024) Si ricordano ideidi, tante le vocazioni sul loro esempio dalla chiara improntana. Era il XIII secolo quando la città di Firenze era scenario di lotte fratricide. Esattamente nel 1233uomini che svolgevano l’attività di mercanti si unirono a fondare un Ordine che si diffuse e ... L'articolo proviene da La Luce di

Advertising

Notizie Correlate

Altre Notizie

Almanacco | Sabato 17 febbraio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno: 1992 - A Milano il socialista Mario Chiesa, presidente del Pio Albergo Trivulzio, viene arrestato dopo aver incassato una tangente di sette milioni di lire da un'impresa di pulizia in cambio della ... L’affascinante percorso di Gentile: Il professor Roberto Lambertini parlerà domani a Cingoli di Gentile da Cingoli, filosofo laico del Medioevo, durante l'incontro delle "Domeniche a Santo Spirito". Ospedale alluvionato. Cassa di espansione in funzione da maggio. Siamo agli ultimi step: Arrivato l’armadietto per gli alloggiamenti dei sensori sulla Vella. Era necessario per effettuare l’allaccio elettrico. L’Asl: "Per il collaudo. occorre attendere il completamento dei lavori del Comu ...

Video di Tendenza