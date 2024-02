Sant’Angelo a Cupolo | lavori di manutenzione straordinaria in via Pescara

ad aggiudicarsi un premio simbolico ed il giusto riconoscimento per la qualità dei lavori, 1classificato SAN MARCO AI MONTI (artisti Giovanni Ferrara e Renato Tiso) 2classificato SANT'ANGELO A CUPOLO

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 17 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIn questi giorni sono stati attivati degli interventi diin via, consistenti nella pulizia e disostruzione dei canali di scolo acque meteoriche, ponticelli di attraversamento, cunette e griglie comunali. Stanziati circa 18mila euro, finalizzati a migliorare la viabilità e prevenire eventuali danni derivanti da eventi meteorologici, visto lo stato di abbandono in cui è stata lasciata per anni l’intera zona fluviale del nostro comune. Antonio Tornusciolo, vice sindaco: “Viaaveva necessariamente bisogno di interventi al fine di garantire sicurezza ai cittadini e scongiurare al contempo pericoli per la viabilità locale. I cittadini lo avevano chiesto, noi lo stiamo realizzando. Occorre ricordare che una corretta e costante ...