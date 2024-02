Sant’Agata | aggiudicati i lavori e cantiere in partenza Sul restyling delle Piscine Italcementi la Lega vota contro

(Di sabato 17 febbraio 2024) Bergamo.approdano in Commissione 2, prima di passare al vaglio della prossima seduta di Consiglio Comunale che si terrà lunedì 19 febbraio. Rispetto al primo capitolo di discussione, voto sostanzialmente favorevole da parte di tutti i presenti, con l’astensione solo da parte di Coter (Movimento 5 Stelle) e da parteminoranze. Sorte diversa, invece, per l’operazione di acquisto e il relativodel centro natatorio cittadino, sul quale la discussione si accende, con la, che, all’attacco sulla questione palestra e sulla scelta dei tempi fatta dall’amministrazione comunale.Sul capitolo Pinqua, e dunque rispetto a, si parte con ...

12 FEBBRAIO: SANTE E REGINE, LA STORIA NON ANNOVERA DONNE FELICI: You are viewing content tagged with '12 FEBBRAIO: SANTE E REGINE, LA STORIA NON ANNOVERA DONNE FELICI' - Giornale Online di notizie su politica, attualità, cronaca, cultura ...

RetroMobile: Parigi capitale del collezionismo d’auto d’epoca: Il mercato ha dimostrato una ampia offerta, ma una risposta lenta. Oltre alla fiera con i più importanti commerciati a livello mondiale, altri 300 lotti sono stati offerti dalle tre case d’asta in pis ...

SERIE B LIVE! La ventiquattresima giornata in TEMPO REALE: AGGIORNAMENTI: IL LIVE SI AGGIORNA AUTOMATICAMENTE OGNI SESSANTA SECONDI, LA FINESTRA CON GLI AGGIORNAMENTI SU TROVA APPENA SOTTO LA PUBBLICITÀ ...