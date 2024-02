Sanremo | la classifica FIMI svela chi ha venduto di più no | non è Angelina e neanche Geolier

Se già la scorsa settimana, a gara ancora in corso, Sanremo aveva monopolizzato la classifica dei singoli più venduti della classifica Fimi, in quella dal 9 al 15 febbraio il festival della canzona italiana dilaga conquistando la vetta con Sanremo 2024,

(Di sabato 17 febbraio 2024) Ladella finale del Festival diè stato un testa a testa fraMango econ quest’ultimo che ha trionfato a furor di popolo col televoto e la prima che ha messo d’accordo Sala Stampa e Giuria delle Radio. Ma se la guerra all’Ariston è stata fra la cantante di Amici e il rapper napoletano, nel mondo reale il vero trionfatore è Mahmood. Tuta Gold non è solo il singolo più streammato su Spotify e fra i più ascoltati al mondo, ma è anche il piùin Italia. Questa settimana, infatti, ha conquistato la prima posizione dellabattendo(secondo), Annalisa (terza) eMango (solo quarta). La Mango ha però un’altra soddisfazione: è l’unica artista ad avere due singoli in una ...

