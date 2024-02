"coglione" di Sangiovanni ), gergalismi (i bo di Gazzelle ), il nuovo festival della canzone italiana che vuole sedurre anche gli dal 2019 in poi, hanno iniziato a giocare con altri idiomi e a

(Di sabato 17 febbraio 2024) Soltanto una visione superficiale del problema depressivo può far pensare che le persone famose, e in teoria più realizzate, non debbano soffrirne

VIDEO – Festival Sanremo 2024 , Sangiovanni si presenta in conferenza stampa indossando la maglia nera del Milan Al Festival di Sanremo non mancano ... (dailymilan)

Sangiovanni e gli altri: quando condividere il proprio male oscuro può aiutare a guarire: Soltanto una visione superficiale del problema depressivo può far pensare che le persone famose, e in teoria più realizzate, non debbano soffrirne ...

Sangiovanni, un cantante coraggioso, si prende una pausa: Il cantante Sangiovanni, 21 anni, ha recentemente annunciato di aver rimandato l'uscita del suo album 'Privacy' e il concerto previsto al forum di Assago il 5 ottobre. Questa decisione è stata presa a ...

Sangiovanni e il privilegio di fermarsi: quello che non tutti si possono permettere: Sangiovanni si ritira per un po' per dedicarsi al proprio benessere mentale. Una scelta encomiabile, ma che non tutti si sarebbero potuti permettere ...