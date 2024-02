San Giorgio | si riparte

nuovamente accompagnati dagli impagabili Pier, Cathy, Dario e Roberto, i giovani Pietro, Thomas, Cristian B., Jacopo, Marco e Cristian P, avevano percorso un anello Casale - San Giorgio - Casale con

(Di sabato 17 febbraio 2024) Parte da Chieti il campionato di serie A1 di ginnastica ritmica e in lizza anche quest’anno c’è la Ginnastica Sandi Elena Aliprandi che con un anno in più di esperienza delle sue giovani atlete punta a migliorare il risultato del 2023 quando rischiò la retrocessione. Giorgia Galli sarà l’atleta italiana di punta, “nuovissima” la straniera all’esordio in A1: la Sanpesca dalla Germania l’emergente (è una 2008) Lada Pusch, argento alla palla ai mondiali juniores. La squadra da battere sarà Fabriano. Si comincia oggi, la gara inizierà alle 18.30 e sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube della Federginnastica. Quello del PalaTricalle è il primo di tre appuntamenti di regular season, che farà poi tappa a Forlì (2-3 marzo), a Fabriano (16-17 marzo) e si concluderà con la Final Six (6-7 aprile) a Torino. Ro.San.

Tempo di lettura: 2 minuti Sanremo non solo musica e spettacolo dal vivo, ma anche cultura e promozione dei territori. San Giorgio La Molara ed il ... (anteprima24)

Sanremo non solo musica e spettacolo dal vivo, ma anche cultura e promozione dei territori. San Giorgio la Molara ed il Fortore sono stati ... (ildenaro)

Tempo di lettura: < 1 minuto prosegue la stagione teatrale presso lo Spazio Eidos in Via dei Sanniti a San Giorgio del Sannio . Si terrà, infatti, ... (anteprima24)

Il maxi presidio dei trattori: "Pronti a partire per Roma. Il governo deve ascoltarci": "Siamo qui per un sentimento forte che è il legame con la nostra terra" scandisce Giorgio Bonacini, portavoce degli agricoltori modenesi e reggiani che da giovedì sono in presidio. Protesta trattori M ...

Il rebus sosta in centro: "Parcheggio San Martino, ora avanti tutta per farlo. Scambiatore a Vallemiano": Il parcheggio San Martino si può fare. Azzerate le scaramucce interne ... Ho dato mandato al Direttore generale, Giorgio Luzi, di studiare le possibili soluzioni". Quelle di Silvetti non erano parole ...

Torna ’M’illumino di meno’: Il Comune di Porto San Giorgio aderisce a M’illumino di meno, nella giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili. Giunge quest’anno alla 20esima edizione ed intende di ...