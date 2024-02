Sampdoria | pari beffa contro il Brescia! Stankovic incolpevole

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 17 febbraio 2024)-Brescia è terminata con il punteggio di 1-1. La squadra di Pirlo si fare sul finale di tempo, con gli ospiti che trovano il pareggio al 94?– Pareggio che sa diper lache, dopo la sconfitta subitail Pisa nell’ultimo turno, non riesce a rialzarsiil Brescia. La squadra di Pirlo trova l’1-0 nella ripresa: al 62? è Kasami a portare in vantaggio i blucerchiati che non spreca l’assist di Darboe. Il vantaggio regge sino al 94? quando arriva l’ennesimastagionale: lasi fa sorprendere da un lancio lungo di Paghera su cui è più lesto di tutti Adorni che svetta su Leoni e batte un. Inter-News - Ultime notizie e ...