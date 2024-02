Sampdoria-Brescia | Serie B | voglia di riscatto | probabili formazioni e diretta tv

troppe squalifiche e una serie di infortuni che lasciano Al momento la Sampdoria non ha un presidente anche se Matteo Manfredi da Contro il Brescia, sempre sospeso tra anonimato e zona play off

(Di sabato 17 febbraio 2024) LaB prosegue la propria corsa affrontando la venticinquesima giornata di campionato, con i primi verdetti parziali sia nella parte alta che in quella bassa della classifica., in programma sabato 17 febbraio con inizio alle ore 16:15, mette di fronte allo stadio Luigi Ferraris di Genova ladi Andrea Pirlo e ildi Rolando Maran. Le due squadre vengono da una sconfitta e, più in generale, da un cammino più altalenante che ne sta rallentando il percorso in campionato. Ecco tutto quello che c’è da sapere sucon le ultime, lee dove sarà possibile assistere in televisione alla partita. Il momento delle due squadre (Credit foto – pagina Facebook ...

Gara valida per la venticinquesima giornata del campionato italiano Serie B 2023/2024. I blucerchiati per evitare di farsi risucchiare nella zona ... (sport.periodicodaily)

Dopo la sconfitta di Pisa, la quarta in sette partite con una sola vittoria in casa del Cittadella il 28 gennaio, la Sampdoria è tornata a doversi ... (infobetting)

Brescia, 16 febbraio 2024 – La sfida di “Marassi” tra la Sampdoria ed il Brescia si preannuncia di particolare importanza per entrambe le ... (sport.quotidiano)

Palermo-Como e Sampdoria-Brescia sono valide per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili ... (ilveggente)

Dopo la sconfitta di Pisa, la quarta in sette partite con una sola vittoria in casa del Cittadella il 28 gennaio, la Sampdoria è tornata a doversi ... (infobetting)

Il Secolo XIX - Sampdoria-Brescia, la Sud evoca le magie di Platt e Flachi. L’ex numero 10: “Speriamo in una nuova svolta”: "Sampdoria-Brescia, la Sud evoca le magie di Platt e Flachi. L’ex numero 10: 'Speriamo in una nuova svolta'”, titola Il Secolo XIX. La tifoseria ha ricordato due storiche vittorie in rimonta al ...

GdB - Il Brescia ospite a casa Pirlo per ritrovare il ritmo da viaggio: "Il Brescia ospite a casa Pirlo per ritrovare il ritmo da viaggio", titola il Giornale di Brescia. Dopo due trasferte a vuoto.

Ascoli Calcio, settima partita senza gol subiti. Nove i punti in meno rispetto al campionato 2022/2023: Ascoli Calcio, settima partita senza gol subiti. Nove i punti in meno rispetto al campionato 2022/2023 - picenotime.it - IT ...