Sam Rockwell, Juno Temple, Haley Lu Richardson protagonisti di "Good Luck, Have Fun, Don't Die": Sam Rockwell, Haley Lu Richardson, Michael Peña e Juno Temple saranno i protagonisti del prossimo film del regista di Pirati dei Caraibi, Gore Verbinski. Il regista di Pirati dei Caraibi e vincitore ...

Argylle - La super spia in vetta a un esanime box office Usa: La spy story dal cast stellare "Argylle - La super spia" resta in vetta al botteghino di Stati Uniti e Canada, in questo fine settimana in cui gli americani più che davanti al grande schermo si riunis ...

Galaxy Quest: Sam Rockwell spera in un sequel: Sam Rockwell sarebbe pronto a tornare con il resto del cast nel sequel della commedia di fantascienza Galaxy Quest.