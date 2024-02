Senatore, perché siete così ostili al terzo mandato per governatori e sindaci delle grandi città? " Ecco, io vorrei che quel principio non fosse viziato da un interesse contingente, che in questo

Salva-sindaci: ecco il decreto. Responsabili solo politicamente (Di sabato 17 febbraio 2024) L'iter parlamentare è ormai ben avviato. I sindaci non avranno più sulle spalle la "Responsabilità oggettiva" nei casi in cui i funzionari o i dipendenti non attuassero bene e per tempo le sue ordinanze. E' quanto prevedono due emendamenti al decreto elettorale presentati da Forza Italia e Lega che recepiscono una storica richiesta dell'Anci, quella della separazione della Responsabilità politica da quella amministrativa dei primi cittadini L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi tutta la notizia su firenzepost (Di sabato 17 febbraio 2024) L'iter parlamentare è ormai ben avviato. Inon avranno più sulle spalle la "tà oggettiva" nei casi in cui i funzionari o i dipendenti non attuassero bene e per tempo le sue ordinanze. E' quanto prevedono due emendamenti alelettorale presentati da Forza Italia e Lega che recepiscono una storica richiesta dell'Anci, quella della separazione dellatà politica da quella amministrativa dei primi cittadini L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Altre Notizie

Salva-sindaci: ecco il decreto. Responsabili solo politicamente: L’iter parlamentare è ormai ben avviato. I sindaci non avranno più sulle spalle la “responsabilità oggettiva” nei casi in cui i funzionari o i dipendenti non attuassero bene e per tempo le sue ... Brucia una casa ad Ayas, in salvo tre famiglie: (ANSA) – AOSTA, 17 FEB – Una palazzina è andato a fuoco nella notte ad Ayas, in frazione Saint-Jacques. "Sono bruciati tre appartamenti. Per fortuna non ci sono né intossicati né feriti. Le tre famigl ... L’appello di Meta ad Amadeus e al sindaco di Sanremo: salviamo la mucca Ercolina: L'associazione Meta Parma lancia una petizione per salvare la mucca Ercolina e la vitellina Giulia, rivolgendosi al conduttore di Sanremo ...

Video di Tendenza