Stefan Kraft si è aggiudicata la prima gara della tappa di Sapporo della Coppa del Mondo di salto con gli sci. In Giappone l'austriaco ha vinto con lo score di 263.0 dal trampolino HS137, precedendo il padrone di casa Ryoyu Kobayashi (262.6), che aveva chiuso in testa alla classifica il

(Di sabato 17 febbraio 2024) Grande spettacolo e finale thrilling nella prima competizione del weekend sul trampolino grande HS134 di, sede della tredicesima tappa della Coppa del Mondo maschile 2023-2024 dicon gli sci. Nonostante condizioni meteo complicate, a causa di un vento abbastanza instabile, il podio odierno sull’?kurayama rispecchia appieno i valori in campo della stagione. Stefan, pettorale giallo e leader della generale, ha infatti vinto-1 raggiungendo quota 9 successi individuali stagionali nel circuito maggiore e portando a casa la 39ma affermazione complessiva in Coppa del Mondo (3° posto all-time in coabitazione con Stock e Ma?ysz). Ilclasse austriaco hato il padrone di casa giapponese Ryoyuper 4di punto al ...

Archiviata la sconfitta dell’ultimo turno per 9-4 sul campo del Real Fabrica Roma, in questo fine settimana la Dozzese Fustal riposerà. Uno stop che ... (sport.quotidiano)

Salto con gli sci, Kraft beffa Kobayashi per 4 decimi e vince gara-1 a Sapporo. Azzurri fuori dalla zona punti: Grande spettacolo e finale thrilling nella prima competizione del weekend sul trampolino grande HS134 di Sapporo, sede della tredicesima tappa della Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di salto con gli ...

È stata denunciata un’irregolarità nel cantiere della variante Regina: Lo smaltimento delle acque nel cantiere della variante Regina a Griante è stato irregolare. Lo afferma la Polizia che, dopo i controlli effettuati nei giorni scorsi in località Ca’ Bianca, ha ...

Tamberi show, che schiacciate al "Celebrity Game" dell'Nba: Marco Tamberi-show anche all' All Star Game dell' Nba in corso ad Indianapolis. Il campione olimpico del salto in alto, alla sua seconda partecipazione all'evento che vede impegnati i più grandi ...