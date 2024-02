Saldi | corsa all’ultimo acquisto | La gente compra sempre meno

a contendersi l'ultimo step del Torneo Ciatto All. Giupponi 7. A disp. Mor, Alborghetti, Florio, Nicoli 7 Si fa valere con un'ottima corsa e dei 8 Trascina il gruppo in finale e mantiene saldi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 17 febbraio 2024) In Liguria sono le ultime ore utili per fare il cosiddetto ’affarone’ o forse per mettere in guardaroba l’ennesimo capo di cui si poteva fare tranquillamente a. A segnalare le occasioni last minute sono grandi cartelli attaccati alle vetrine, su cui campeggiano a caratteri cubitali le percentuali di sconto, che vanno mediamente dal 50 all’80%. Riduzioni vere, sostanziose, che solleticano l’appetito dei modaioli che rinnovano completamente l’armadio ad ogni stagione ma che offrono anche, alle famiglie costrette da varie difficoltà ad essere parsimoniose, la possibilità di acquistare quanto necessario a dei prezzi d’occasione. "Proprio ieri – racconta Guido Melley, titolare dello storico negozio di calzature di Corso Cavour – una signora di età, un attimo dopo aver varcato la soglia, ha cominciato a lamentarsi della pensione troppo bassa. Dopo aver finito di ...