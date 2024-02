S P in Vincoli-Faenza il clou

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) San Pietro indi oggi pomeriggio alle 15, è il grande anticipo della settima giornata di ritorno nel girone D del campionato di Promozione. In palio ci sono punti importanti per la griglia dei playoff, ma, sotto sotto, entrambe le contendenti meditano di dare l’assalto al primo posto della Sampierana, che viaggia a quota 49. Con 40 punti, i padroni di casa sono al 5° posto e, con 4 vittorie nelle ultime 5 gare, si propongono come una delle squadre del momento. Il peso offensivo della squadra di Del Mastio è tutto sulle spalle di Ndiaye, vice cannoniere del girone e autore di 14 reti, 2 in meno di Bargelli del Bellariva. Dal canto proprio ilpresenta un biglietto da visita nel quale figurano 44 punti e il 3° posto solitario. Anche i manfredi, reduci da 4 risultati utili consecutivi con un solo gol al passivo, ...