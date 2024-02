Russia | Schlein a Calenda | ' iniziativa congiunta? Noi ci siamo'

(Di sabato 17 febbraio 2024) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Noi ci. Per contrastare un regime che uccide il dissenso e la libertà, per solidarietà a chi oggi inviene arrestato perché dissente da Putin e protesta per la morte di Navalny". Così Ellyrisponde via social all'appello di Carloper unadopo la morte di Navalny lunedì pomeriggio a Roma.

Proteste per la morte di Navalny, oltre 100 arresti in Russia: veglie e manifestazioni in tutto il mondo: Più di cento persone sarebbero state arrestate in Russia per aver preso parte alle veglie per la morte di Navalny: proteste in tutto il mondo ...

Fiori per Navalny a Mosca davanti al monumento alle vittime dei gulag: "Alexei Navalny è stato un impavido difensore delle sue convinzioni che è morto senza essere stato piegato dalla tirannia a cui si opponeva. Ha combattuto la corruzione, ha ispirato milioni di persone ...

Per la morte di Navalny manifestazioni a Londra, New York, Washington: Roma, 17 feb. (askanews) – Manifestazioni in omaggio a a Aleksei Navalny, il dissidente russo morto misteriosamente a 47 anni nella colonia penale dell’Artico dove era detenuto, si sono tenute in vari ...