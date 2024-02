Russia | Russo Fi | ' solidarietà Quartapelle | è attacco a tutto Parlamento'

(Di sabato 17 febbraio 2024) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "L'all'onorevole Liaè unilitaliano e alla sua libertà di giudizio. Come ha giustamente e autorevolmente ricordato il Presidente della Camera Lorenzo Fontana si è limitata ad esercitare le prerogative da parlamentare che sono considerate normali in un Paese democratico, ma che, evidentemente, lo appaiono meno per qualcuno". Così Paolo Emilio, capogruppo di Forza Italia in commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati, su Threads.

Le notizie sulla guerra in Ucraina di sabato 10 febbraio, in diretta. Per il capo delle forze armate «la vita e la salute» dei soldati sono la ... (corriere)

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - “Le dichiarazioni di Andrea Crippa non hanno bisogno di commento. Si tratta di affermazioni gravi. Se le parole del ... (liberoquotidiano)

Russia: Quartapelle, 'grazie a Fontana per tutela impegno e libertà Parlamento': Roma, 17 feb. (Adnkronos) - “Ringrazio il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, per la solidarietà e per l’impegno a tutelare la libertà del parlamento italiano”. Così su twtter la deputata democr ...

Hacker russi attaccano alcuni siti in Italia (ma restano tutti online): Milano, 17 feb. (askanews) – Il collettivo di hacker russi NoName057 ha rivendicato su Telegram l’attacco ad alcuni siti internet italiani, come quelli del porto di Taranto e di Trieste, il sito dell’ ...

G7, 'indignati per Navalny, basta repressione in Russia': Non sarebbe nell’obitorio indicato dalle autorità russe il corpo di Alexei Navalny. Lo denunciano i suoi collaboratori, dopo che Kira Yarmysh, portavoce dell’oppositore di Vladimir Putin morto ieri 16 ...