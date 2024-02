Russia | piazza bipartisan Calenda | c’è ok da Fdi a Schlein | silenzio M5S e Lega**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – La proposta lanciata via social da Carloper "una iniziativa congiunta" per ricordare Alexei Navalny raccoglie le adesioni delle forze di opposizione. E non solo. Anche dalla maggioranza si fanno sentire. C'è l'adesione, comunicata direttamente a, di Forza Italia e Noi Moderati. In serata arriva anche quella di Fratelli d'Italia con Giovanni Donzelli. Ci saranno pure Cisl e Uil, si fa sapere da Azione. Insomma, laproposta dadiventa. Sebbene all'appello manchino, per il momento, la Lega nel fronte maggioranza e il Movimento 5 Stelle in quello di opposizione. Per ora, infatti, da Campo Marzio tutto tace. "In tutta Europa grandi piazze spontanee si sono radunate per ricordare #Navalny. In Italia non è accaduto. Credo sia opportuno che le forze politiche europeiste e democratiche promuovano un?iniziativa congiunta a Roma alla ripresa dei lavori parlamentari", scrive il leader di Azione. La prima a raccogliere l'invito è stata Elly. "Noi ci siamo. Per contrastare un regime che uccide il dissenso e la libertà, per solidarietà a chi oggi in Russia viene arrestato perché dissente da Putin e protesta per la morte di Navalny", scrive sui social, ripostata tra gli altri da Lorenzo Guerini. Del resto, ancora prima di, era stato il senatore Pd, Filippo Sensi, a lanciare la proposta di una iniziativa: "A quando una grande manifestazione nazionale per dire Fermare Putin? Per dire che Navalny ucciso dal regime è ancora vivo? Per dire che l'Ucraina, la Bielorussia democratica non sono sole? Che i valori della libertà si difendono? A quando?". A stretto giro arriva l'ok di Più Europa con Riccardo Magi: "Raccogliamo l?invito di Carloall?iniziativa congiunta di lunedì", scrive il segretario di Più Europa rilanciando l'appuntamento di sabato 24 a Roma in vista delle europee: "Solo un?Europa unita, federale, con una politica estera e di difesa comune può arginare la grande minaccia putiniana. Il 24 febbraio a Roma ci ritroveremo con questo spirito". Aderisce anche Avs con Angelo Bonelli: "Ci saremo sempre e comunque per protestare contro il regime putiniano che uccide il dissenso da Politkovskaja a Nalvalny". E ci sarà anche Italia Viva. "si sveglia con un giorno di ritardo, ma noi ci siamo. Come c?eravamo ieri, quando con delegazione di Italia Viva e Più Europa si è recata sotto l?ambasciata russa, per onorare l?eroismo di Navalny, ci siamo oggi e ci saremo domani", dice Raffaella Paita, coordinatrice di Iv, interpellata dall'Adnkronos. Se Fdi, Forza Italia e Noi Moderati hanno aderito, il capogruppo di Azione alla Camera, Matteo Richetti, chiama in causa però tutta la maggioranza: "Sarebbe bello se tutte le forze parlamentari raccogliessero l?invito die la politica desse una prova di unità". Una richiesta che arriva dopo lo smarcamento della Lega con Andrea Crippa. "Additare colpevoli mi sembra prematuro e inopportuno", ha detto Crippa replicando alle netta condanna di Putin da parte di Elly. Parole di cui si è discusso oggi in segreteria Pd: "La maggioranza è spaccata sulla politica estera", la valutazione dei dem. Oggi intanto il presidente della Camera, il leghista Lorenzo Fontana, ha espresso solidarietà alla deputata Pd, Lia Quartapelle, attaccata dall'ambasciata russa: "Esprimo solidarietà all'onorevole Lia Quartapelle. Ciò che l'ambasciata russa definisce 'creatività' corrisponde invece alla prerogativa di un parlamentare di un Paese libero e democratico come l'Italia che non può e non deve essere messa in discussione". Ringraziamento della diretta interessata: "Ringrazio il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, per la solidarietà e per l?impegno a tutelare la libertà del Parlamento italiano".