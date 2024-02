Russia | Paita | ‘Calenda si sveglia con un giorno di ritardo | ma Italia Viva c’è’**

(Di sabato 17 febbraio 2024) Roma, 17 feb. (Adnkronos) – ?Calenda sicon undi, ma noi ci siamo. Come c?eravamo ieri, quando con delegazione die Più Europa si è recata sotto l?ambasciata russa, per onorare l?eroismo di Navalny, ci siamo oggi e ci saremo domani”. Così Raffaella, coordinatrice di, interpellata dall’Adnkronos sulla proposta di una iniziativa congiunta lunedì a Roma lanciata da Carlo Calenda. L'articolo CalcioWeb.

Roma, 17 feb. (Adnkronos) - “Calenda si sveglia con un giorno di ritardo , ma noi ci siamo. Come c'eravamo ieri, quando con delegazione di Italia Viva ... (liberoquotidiano)

Russia: Lavrov, difendiamo interessi del Paese per garantire futuro migliore nel mondo: Difendendo i propri interessi "la Russia lotta per un futuro migliore nel mondo". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej ...

Russia-Vaticano: ambasciatore Soltanovskij, stretti contatti su minori presenti in area operazione speciale: La Russia mantiene stretti contatti con il Vaticano per quanto riguarda i minori presenti nella zona dell'operazione militare speciale.

Il silenzio di FdI, Lega (e Conte) su Trump e la Russia: "Parole che rischiano di indebolire la Nato", dice il dem Guerini. Sulla stezza lunghezza d'onda forzisti e centristi. Ma in Fratelli d'Italia, così come tra i leghisti e i grillini, preferiscono non ...