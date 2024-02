Russia | Nobili Iv | ' intitolare a Navalny strada dell' ambasciata russa'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Questa settimana, il consiglio comunale di Roma, su spinta del M5s e con la sola contrarietà dei rappresentati di Italia Viva, ha attribuito la cittadinanza onoraria a Julian Assange, spregiudicato avversario di diversi paesi democratici e amico di Putin. Sulla morte diinvece, risuona il silenzio in Campidoglio. Neanche un tweet". Lo scrive il dirigente di Italia Viva Luciano, consigliere regionale del Lazio. "Ma Roma non può restare muta di fronte all'eliminazione'ennesimo dissidente del regime di Mosca, del piu coraggioso ed eroico avversario di Putin. Per questo lunedì mattina i consiglieri di Italia Viva, Valerio Casini e Francesca Leoncini che ringrazio, presenteranno una mozione urgente per cambiare nome a via Gaeta, dove ha sede l'in via Alexey, martire per la libertà. Un gesto simbolico ma assolutamente significativo. Chiunque vorrà avere contatti con la rappresentanza del Cremlino dovrà pronunciare il nome di, che Putin ha sempre rifiutato di nominare. Vedremo chi sottoscriverà la nostra mozione, speriamo davvero sia approvata all'unanimità". "Allo stesso tempo rivolgo un appello al sindaco Gualtieri: Roma - afferma- è da sempre in prima linea nella difesa di libertà e democrazia, dei diritti umani e civili. Sia il Campidoglio a convocare subito una grande manifestazione in ricordo di Alexey, di Boris Nemtsov, di tutti i dissidenti in lotta a Mosca, aperta a tutte le forze politiche, sociali e a tutti i cittadini. Noi assicuriamo sin d'ora la nostra presenza", conclude il dirigente di Italia Viva.