Russia | Napoli a Paita | ' ma perché cercare sempre polemica'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 17 febbraio 2024) Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Non si capisce per quale ragione Raffaellacerchi laanche dove non c'è. Calenda ha lanciato l'iniziativa di una manifestazione in memoria di Alexej Navalny alla quale hanno aderito partiti di maggioranza e di opposizione. Tutto qui. Anche Raffaellaovviamente è libera di aderire". Così Osvaldodi Azione.