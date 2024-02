Assange, le ore decisive: ... solo per citarne alcune, si fa pressione a Roma affinché Gualtieri firmi finalmente la ... Paesi come Russia e Cina - e questo si può constatare leggendo i cablo della diplomazia Usa che noi abbiamo ...

L'appoggio al genocidio dei palestinesi rivela l'anima nera dell'Europa: aberrante: ... il quale ha affermato che i civili devono prepararsi alla guerra totale colla Russia destinata ... Ci si chiede infatti perché il sindaco di Roma Gualtieri, zelante sostenitore delle ragioni dell'...

Russia: Gualtieri a fiaccolata in Campidoglio: Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Piazza del Campidoglio accoglierà lunedì, alle ore 18.30, una fiaccolata in memoria di Alex Navalny, il martire dissidente russo morto nella sua prigione. Sarò in piazza a ...

Russia: Nobili (Iv), 'intitolare a Navalny strada dell'ambasciata russa': Roma, 17 feb. (Adnkronos) - "Questa settimana, il consiglio comunale di Roma, su spinta del M5s e con la sola contrarietà dei rappresentati di Italia Viva, ha attribuito la cittadinanza onoraria a Jul ...

La proposta: dedicare la via dove si trova l’ambasciata Russa a Roma a Navalny: Per questo chiediamo al Sindaco di Roma Roberto Gualtieri di cambiare il nome di via Gaeta, dove ha sede l'ambasciata della Federazione russa, in via Aleksej Naval’nyi", così in un nota Matteo ...